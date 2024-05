F1 : Tensions avec Hamilton ? Le boss de Mercedes sort du silence

Jean de Teyssière

La saison 2024 de Formule 1 de Mercedes ressemble à 2023 et 2022, mais en pire. Pour le moment, l'équipe allemande régresse et n'a toujours pas réussi à accrocher un podium cette saison. Du jamais vu en huit Grands Prix. Lewis Hamilton, qui va quitter Mercedes pour Ferrari en 2025, n'a pas caché son agacement à Monaco, sous-entendant même que son écurie avantageait George Russell plutôt que lui.

Après des qualifications à Monaco au cours desquelles Lewis Hamilton a terminé septième, le septuple champion du monde britannique s'était agacé envers sa direction : « Je ne m'attends pas à battre George en qualifications, surtout cette année. »

«Je pense que l'équipe a démontré qu'elle essayait de toujours équilibrer les choses»

Dans des propos rapportés par Motorsport , le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a répondu à son pilote : « T ous les pilotes ne sont-ils pas parfois un peu sceptiques ? Je pense que l'équipe a démontré, même dans les situations de concurrence les plus tendues entre coéquipiers, qu'elle essayait de toujours équilibrer les choses, et d'être transparente et juste. Je pense qu'il n'y a pas eu un seul moment, à part Abu Dhabi en 2016, où nous avons essayé de gérer une course, et nous ne l'avons pas fait depuis. »

«Parfois, quand ça va contre lui, il peut se poser des questions»