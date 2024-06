F1 : Leclerc au sommet, Ferrari lâche une révélation

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier, Charles Leclerc a obtenu la plus belle victoire de sa carrière en remportant le Grand Prix de Monaco. Très ému à l’arrivée, le pilote Ferrari avait rendu fier son directeur Frédéric Vasseur. Interrogé sur la victoire de son poulain, le Français a révélé que ce succès de Leclerc n’était pas forcément son plus beau moment au sein de la Scuderia. Explicaiton.

Charles Leclerc a brisé la malédiction. Parti en pole position du Grand Prix de Monaco à deux reprises (2021, 2022), le Monégasque aura dû attendre la troisième tentative pour l’emporter. Auteur de sa première victoire de la saison, Leclerc semblait très ému à l’arrivée.

F1 : Leclerc brise la malédiction, Hamilton fait beaucoup mieux https://t.co/xXhdNvk1NP pic.twitter.com/sWDZUFr6lV — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

« J’ai réalisé que j’avais les larmes aux yeux »

« La troisième est la bonne et ça fait du bien. Il y a eu très peu de moments dans ma carrière où j’ai eu du mal à gérer les émotions en course, voire jamais. A deux tours de l’arrivée, je suis sorti du tunnel et je ne voyais rien et j’ai réalisé que j’avais les larmes aux yeux » , confiait la mascotte de Ferrari après sa sixième victoire en carrière. Ce vendredi, le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur a été questionné au sujet de la victoire de son protégé.

« Je ne veux pas faire un classement des bons et des mauvais moments »