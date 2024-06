F1 - Mercedes : Hamilton se lâche sur son calvaire

Jean de Teyssière

Cette saison, Lewis Hamilton a beaucoup de mal à prendre le dessus sur George Russell. Le pilote britannique n'a pris qu'une seule fois l'avantage sur son coéquipier lors des qualifications. Une situation inhabituelle pour le septuple champion du monde, qui détient le record de pole position avec 104. S'il est conscient de sa mauvaise forme, il ne s'inquiète pas plus que ça.

En huit Grand Prix, Mercedes n'a jamais réussi à monter sur le podium. Ce n'était jamais arrivé dans leur histoire. Lewis Hamilton, qui dispute sa dernière saison avec Mercedes avant d'aller chez Ferrari en 2025 montre aussi de sérieux problèmes cette année...

«Ma forme a été plutôt mauvaise le samedi»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Lewis Hamilton est revenu sur la séance de qualification manquée à Monaco : « Je ne dirais pas que cela n’a pas été une priorité à Monaco, mais tous les week-ends, ma priorité est d’améliorer notre F1 partout. C’est surtout depuis la fin de l’année dernière et puis toute cette année que ma forme a été plutôt mauvaise le samedi. Mais c’est comme ça et je vais continuer à y travailler. Jusqu’à présent, je ne suis pas parvenu à être dans la bonne fenêtre au moment de livrer la performance absolue. Mais il reste encore beaucoup de courses pour régler ce problème. Et j’ai tout le temps d’aplanir les problèmes de mes performances et celles de notre F1. Donc je ne m’y attarde pas trop. Mes performances en course sont toujours assez correctes. Heureusement, je peux m’en remettre à cela pour le moment. »

«Je ne trouve pas cela si difficile, et je suis vraiment honnête»