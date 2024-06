F1 : En pleine galère, Alonso annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Au sortir d’une saison 2023 véritablement impressionnante, Fernando Alonso et Aston Martin connaissent davantage de difficultés en 2024. Néanmoins, le sulfureux pilote espagnol ne panique pas. Selon lui, l’écurie britannique dispose d’un excellent propriétaire en la personne de Lawrence Stroll, et cela annoncerait de jours meilleurs pour sa formation.

Les dernières prestations de Fernando Alonso n’auront pas été remarquées. 19ème à Imola, 11ème à Monaco dimanche dernier, le double champion du monde n’est plus aux avant-postes comme cela avait pu être le cas en 2023. Toutefois, l’Asturien ne veut pas céder à la panique, et croit aux capacités d’Aston Martin de surmonter les difficultés actuelles.

« Cela change tout avec ces règles de l’effet de sol »

« Cela montre toujours que la F1 est un sport complexe. McLaren jusqu’à la septième course en Autriche l’année dernière, ils se battaient pour la Q1, pas mieux » , a affirmé Fernando Alonso, dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Et ils avaient une équipe formidable, des gens formidables, de superbes installations et une excellente marque également. Et puis vous trouvez quelque chose qui, vous savez, rend enfin la voiture vivante, et cela change tout avec ces règles de l’effet de sol. Et c’est pareil pour nous, vous savez, l’année dernière, jusqu’à disons à la mi-saison, nous étions, vous savez, l’équipe à regarder et à copier » .

« Nous avons un excellent leader avec Lawrence »