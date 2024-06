F1 : «Vous êtes morts», Ferrari prévient tout le monde après la victoire de Leclerc

Jean de Teyssière

À Monaco, Charles Leclerc est sorti vainqueur du Grand Prix et s'est adjugé sa première victoire à domicile. Pour Ferrari, il s'agit de la récompense du joli travail réalisé par l'écurie italienne. Mais Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, préfère prévenir ses collègues : hors de question de se reposer sur les lauriers.

Enfin, Charles Leclerc a remporté le Grand Prix de Monaco ! Depuis plusieurs années, le Monégasque coche la date de ce Grand Prix mais avait à chaque reprise échoué. C'est chose faite depuis la semaine dernière, avec cette victoire qui ravit Ferrari.

«Ce serait une erreur de trop penser à l’avenir à long terme»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Frédéric Vasseur, le directeur français de Ferrari évoque la saison en cours, pleine de suspens : « Ce serait une erreur de trop penser à l’avenir à long terme. Nous avons un championnat très excitant avec trois équipes qui se battent les unes contre les autres, avec cinq ou six voitures capables de se battre pour la pole position. Nous savons que d’un week-end à l’autre, vous pouvez passer de P1 à P6, comme ce qui est arrivé à Max le week-end dernier. Et ce serait une erreur, d’un point de vue stratégique, de penser à la fin du championnat. Nous devons nous concentrer sur la prochaine course, sur le Canada, sur le développement, pour tirer le meilleur de ce que nous avons et faire du bon travail, et ensuite nous verrons ce qui se passera à la fin. »

«Si vous commencez à penser que vous êtes en bonne forme, vous êtes mort»