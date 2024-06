F1 : Ferrari joue le titre ? La grande annonce !

Jean de Teyssière

À Monaco, Charles Leclerc a remporté son Grand Prix pour la première fois de sa carrière. Sa prestation a été remarquée par beaucoup et il n'est qu'à 31 points de Max Verstappen. Le championnat est relancé et chez Ferrari, on commence déjà à penser à la victoire finale...

Depuis trois saisons, Max Verstappen écrase le championnat de Formule 1. Le triple champion du monde néerlandais apparaît moins dominant cette saison tandis que Charles Leclerc et les pilotes McLaren commencent à réussir à glaner des victoires...

«Il était extrêmement rapide»

Marc Gene, ambassadeur chez Ferrari, a été agréablement surpris par la prestation de Charles Leclerc, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Déjà vendredi, il était extrêmement rapide. La voiture était également très bonne, surtout dans les virages à faible vitesse. Je dirais même que c’est ce qui devait arriver, même ce qui s’est passé avec Carlos, qui est redevenu troisième après le drapeau rouge. Le fait qu’il n’y ait plus d’arrêts aux stands pour les leaders a rendu la course encore plus facile pour Charles. Je peux vous dire qu’il n’a plus de poids sur les épaules maintenant. Je n’aurais jamais imaginé aller à Monaco l’année prochaine et qu’il se passe quelque chose aujourd’hui - cela aurait été insupportable. Je suis très heureux pour lui. »

«Fred dit de ne pas regarder le championnat, mais c’est inévitable»