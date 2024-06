F1 - Mercedes : Il prépare un coup à la Verstappen ?

Pierrick Levallet

Si Ferrari et McLaren commencent à rattraper leur retard sur Red Bull, Mercedes cherche encore la bonne formule pour la conception de sa monoplace. George Russell, contrairement à Lewis Hamilton, devrait encore évoluer au sein de l'écurie allemande la saison prochaine. Mais le Britannique croit encore en ses chances de se battre un jour pour le titre et s'inspire de Max Verstappen.

Chez Mercedes, rien ne semble vraiment avancer dans le bon sens. Alors que Ferrari et McLaren commencent à rattraper leur retard sur Red Bull, l’écurie allemande cherche toujours la bonne formule pour fournir une voiture suffisamment compétitive à Lewis Hamilton et George Russell pour se battre pour les premières places. Si le septuple champion du monde rejoindra la Scuderia en 2025, l’autre Britannique restera chez Mercedes. Mais le pilote de 26 ans ne se veut pas vraiment inquiet et croit encore en ses chances de se battre pour le titre un jour.

«Je pense que nous aurons notre chance»

« Ce qui me donne de l’espoir, c’est que Max en était à sa septième saison lorsqu’il s’est battu pour la première fois pour un titre. J’en suis à ma sixième saison, j’ai 26 ans, donc je sais que mon heure viendra. Je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que nous aurons notre chance. Aujourd’hui, c’est la chance de Max, mais pendant ses six premières années en F1, ce n’était pas le cas, ce qui était frustrant pour lui » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous avons une équipe formidable»