F1 : Red Bull annonce le coéquipier de Verstappen, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il s'agissait du baquet le plus convoité de la grille. Et Red Bull vient de l'attribuer pour les deux prochaines saisons. En effet, jusqu'en 2026, c'est bien Sergio Pérez qui sera toujours le coéquipier de Max Verstappen au sein de l'écurie autrichienne. Une petite surprise compte tenu de la saison compliquée que réalise actuellement le Mexicain.

Petit-à-petit, la grille de 2025 prend forme. Alors que plusieurs pilotes sont en fin de contrat à l'issue de la saison, la silly season était très attendue et avait démarré avec la bombe lâchée par Lewis Hamilton qui rejoindra Ferrari. Le Britannique libère donc un baquet ultra convoité chez Mercedes, mais celui qui attirait tous les regards était bien évidemment chez Red Bull puisque Sergio Pérez voit son contrat s'achever en fin d'année. Et l'avenir du Mexicain est d'ailleurs plus que discuté compte tenu de son début de saison délicat. Cinquième du classement des pilotes, Checo Pérez n'a toujours pas remporté la moindre course alors Lando Norris ainsi que les deux pilotes Ferrari y sont parvenus. Un bilan qui fait tache, mais qui est pourtant suffisant pour convaincre Red Bull de le conserver ! L'écurie autrichienne vient en effet d'officialiser la prolongation du Mexicain pour deux saisons. « Oracle Red Bull Racing a le plaisir d'annoncer que Checo s'est engagé pour l'avenir avec l'équipe en prolongeant son contrat de deux ans », précise le communiqué de Red Bull qui met donc déjà fin aux spéculations autour du pilote qui épaulera Max Verstappen la saison prochaine.

Pérez prolonge de 2 ans chez Red Bull !

C'est donc une petite surprise, mais Christian Horner a justifié son choix. « Le moment est venu de confirmer notre équipe pour 2025 et nous sommes très heureux de continuer à travailler avec Checo. La continuité et la stabilité sont importantes pour l'équipe et Checo et Max forment un partenariat solide et fructueux, qui a permis à l'équipe d'obtenir pour la première fois un doublé au championnat l'année dernière. Checo a bien commencé l'année 2024 avec des deuxièmes places à Bahreïn, en Arabie Saoudite et au Japon, puis un podium en Chine. Les dernières courses ont été difficiles, il y a une convergence sur la grille, mais nous avons confiance en Checo et nous attendons avec impatience son retour à une forme et à des performances éprouvées, que nous voyons si souvent. L'année dernière a été une saison de licornes et nous devrons travailler dur pour conserver nos titres, mais nous sommes confiants dans notre équipe et dans le team dans son ensemble, ce qui est impératif dans ce qui s'annonce comme un championnat très disputé cette année », assure le patron de l'écurie Red Bull dans le communiqué de l'équipe.

«Nous sommes très heureux de continuer à travailler avec Checo»