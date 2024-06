F1 : Mercedes vend la mèche pour Verstappen ?

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen est toujours leader au classement des pilotes, le Néerlandais voit Charles Leclerc et Lando Norris devenir de réelles menaces en F1. Le triple champion du monde en titre pourrait ainsi quitter Red Bull et rejoindre Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton à l'issue de la saison. Mais il pourrait aussi attendre 2026 et quitter la discipline pour un an, histoire de prendre du recul et de revenir dans l'écurie la plus forte.

Le marché des pilotes devrait être plutôt agité en F1 au cours des prochains mois. En 2025, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari, ce qui pousse Mercedes à lui trouver un remplaçant. L’écurie allemande explorerait plusieurs pistes, dont celle menant à Max Verstappen. Le triple champion du monde en titre pourrait quitter Red Bull pour une équipe où l’ambiance est meilleure, puisqu’il y aurait certaines tensions en interne au sein de l’écurie autrichienne. Mais George Russell pense que Max Verstappen pourrait opter pour une autre option après le changement de réglementation qui aura lieu en 2026.

«2026 est une loterie»

« Max peut prendre une année de congé pour 2026 et voir quelle est la meilleure équipe. Je ne serais pas du tout surpris qu’il le fasse. N’oubliez pas que 2026 est une loterie. On ne sait donc vraiment pas ce qui va se passer » a indiqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Reste maintenant à voir si le Néerlandais quittera la F1 le temps d’une saison pour prendre du recul et ensuite choisir la meilleure équipe du paddock pour rester au sommet.

Ferrari et McLaren rattrapent Red Bull

En attendant, Max Verstappen continue de dominer la F1. Le Néerlandais pointe en tête du classement général. Mais les autres écuries commencent à rattraper leur retard sur Red Bull. Charles Leclerc et Lando Norris commencent à être de réelles menaces pour le triple champion du monde en titre. Si jamais Red Bull ne redresse pas la barre rapidement, Max Verstappen pourrait envisager de partir pour une écurie qui lui proposera une meilleure voiture.