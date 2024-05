F1 : Le clan Verstappen tacle Red Bull !

Pierrick Levallet

Après l'Australie et Miami, Max Verstappen a subi sa troisième défaite de la saison à Monaco ce dimanche. Red Bull ne semble plus dominer autant qu'avant la F1, puisque Ferrari et McLaren commencent à rattraper leur retard. Jos Verstappen s'est alors permis de lâcher un petit tacle à l'écurie autrichienne.

Rien ne s’est passé comme prévu pour Max Verstappen lors du Grand Prix de Monaco. Surclassé par Charles Leclerc, le Néerlandais a encaissé sa troisième défaite de la saison après l’Australie et Miami. Ferrari, comme McLaren, semble avoir réduit l’écart qui séparait la Scuderia de Red Bull. Le père de Max Verstappen s’est alors permis de critiquer l’écurie autrichienne, qui doit très vite redresser la barre même si le triple champion du monde en titre conserve encore 31 points d’avance sur Charles Leclerc.

«Il faut que quelque chose se passe chez Red Bull»

« Il y aura certainement des Grands Prix où Red Bull fera à nouveau bonne figure, mais je suis très curieux de voir comment ils vont résoudre ça. Il faut que quelque chose se passe chez Red Bull. Ils doivent trouver d'où viennent les problèmes. Il est clair que des écuries comme Ferrari et McLaren se rapprochent » a d’abord expliqué Jos Verstappen dans un entretien accordé à De Telegraaf .

«Ils devraient peut-être se concentrer un peu plus sur la course»