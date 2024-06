F1 - Alpine : Ces 3 pilotes qui peuvent remplacer Ocon

Arnaud De Kanel

C'est officiellement terminé entre Alpine et Esteban Ocon. L'écurie tricolore a annoncé ce lundi que le pilote français ne sera pas prolongé à l'issue de la saison. Se pose donc la question de son remplaçant mais déjà trois noms circulent depuis plusieurs semaines. Le 10 Sport fait le point.

Le crash lors du 1er tout du Grand Prix de Monaco lui aura peut-être été fatal. Lundi, Alpine a annoncé qu'Esteban Ocon quittera l'écurie à l'issue de la saison 2024. « BWT Alpine F1 Team et Esteban Ocon ont convenu ensemble de se séparer à la fin de la saison 2024 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, conclusion du contrat du Français avec l'équipe », pouvait-on lire dans le communiqué de l'écurie tricolore. Mais alors, qui remplacera Esteban Ocon et deviendra le nouveau coéquipier de Pierre Gasly ?



Un grand saut en F1 ?

Visiblement, Alpine est prête à donner sa chance à un pilote qui n'a encore jamais couru en Formule 1. Surtout, l'écurie française n'a pas vraiment l'air d'avoir envie de se creuser la tête dans sa quête de nouveau pilote puisqu'elle devrait simplement placer l'un de ses membres actuels. Jack Doohan fait partie des potentiels remplaçants d'Esteban Ocon, lui l'actuel réserviste d'Alpine. Si les dirigeants ont la volonté de remplacer Ocon par un Français, ils pourraient alors promouvoir Victor Martins qui réalise de très belles choses en Formule 2. Enfin, une dernière piste existe.

La piste Schumacher

Elle mène à Mick Schumacher. Le pilote allemand court en Endurance avec Alpine après avoir été chassé de l'écurie Haas au terme d'une première saison en F1 décevante. Un retour en F1 un an plus tard est d'ailleurs ce qui l'avait motivé à rejoindre le programme d'Endurance Alpine et pour le moment, tout prend forme. Un quatrième nom a fuité dans la presse lundi et il s'agit de Guanyu Zhou. Affaire à suivre...