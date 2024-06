F1 - GP du Canada : Une grande nouvelle tombe pour Ocon

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier, lors du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon a provoqué un gros accrochage avec son propre coéquipier Pierre Gasly dès les premiers virages. Fustigé par son équipe, le pilote Français devrait toutefois bel et bien être présent sur la grille du Grand Prix du Canada ce week-end, comme ce dernier l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

« On va trancher dans le vif » . Après avoir vu son pilote Esteban Ocon accrocher son coéquipier Pierre Gasly dès les premières secondes du Grand Prix de Monaco dimanche dernier, le Team Principal d’Alpine Bruno Famin laissait entendre une possible sanction à l’encontre d’Ocon. Sanctionné par la FIA, ce dernier n’a pas pu honorer sa pénalité, et a donc écopé d’une sanction de cinq positions sur la grille pour le Grand Prix du Canada ce dimanche.

Ocon sera bien sur la grille à Montréal ce week-end

Surtout, certaines rumeurs affirmaient dès le lendemain du Grand Prix monégasque, qu’Esteban Ocon pourrait être exclu d’Alpine à l’occasion du voyage à Montréal. Néanmoins, il n’en sera rien. L’Equipe annonce ce samedi que le Français participera bien au 9ème GP de la saison, même si ce dernier devra respecter sa pénalité. A travers un long message publié ce samedi sur ses réseaux sociaux, Ocon avait présenté ses excuses envers Alpine et Pierre Gasly.

« J’ai hâte de concourir à Montréal, devant les fantastiques fans canadiens »