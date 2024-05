F1 - Alpine : Clash avec Gasly ? Ocon lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse

Lors du Grand Prix de Monaco dimanche dernier, Esteban Ocon avait été coupable d’un accrochage avec son propre coéquipier chez Alpine Pierre Gasly. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux ce vendredi, le pilote français est revenu sur cet accident, dénonçant au passage le traitement dont il a bénéficié tout au long de la semaine.

Bruno Famin n’avait clairement pas apprécié. Dimanche dernier, dès les premiers virages du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon (parti 11ème) avait tenté de dépasser son coéquipier Pierre Gasly (parti 10ème), provoquant alors un terrible accrochage entre les deux pilotes Alpine. Le team principal de l’écurie française avait alors fustigé l’attitude d’Ocon, qui a réagi à cette polémique ce vendredi.

F1 - Alpine : Il annonce la fin pour Ocon ? https://t.co/22DFwRANby pic.twitter.com/KbpYGX5NIe — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« Bien sûr, j’ai fait des erreurs. Nous ne sommes pas des robots »

A travers un message posté sur ses réseaux sociaux, le Français s’est lâché. « Beaucoup de choses ont été dites à la suite du Grand Prix de Monaco. Bien que j’aie reçu de nombreux messages de soutien, j’ai été profondément attristé par la quantité d’insultes et de négativité que j’ai reçues en ligne concernant mon caractère, ma conduite et ma carrière » , a d’abord commenté Esteban Ocon, avant de poursuivre : « Bien sûr, j’ai fait des erreurs. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des athlètes qui se poussent eux-mêmes à la limite chaque jour pour réaliser nos rêves de gagner des courses. La F1 est un sport où les émotions sont fortes, et la passion vive et profonde. Je le vois et je le ressens chaque week-end, sur la piste et sur les réseaux sociaux. Le bon et le mauvais » .

« Je respecte Pierre en tant qu’équipier et en tant que concurrent »