F1 : Alpine reçoit un conseil très cash pour remplacer Ocon

Hugo Chirossel

Lundi, Alpine a officialisé le départ d’Esteban Ocon à la fin de la saison. L’écurie française va donc devoir trouver un nouveau pilote pour 2025. En ce sens, plusieurs noms ont déjà été évoqués, notamment celui de Mick Schumacher, ce que son ancien patron chez Haas, Günther Steiner, lui a déconseillé.

Entre Alpine et Esteban Ocon, c’est terminé. Arrivé en 2020, ce dernier quittera l’écurie française à la fin de la saison. « BWT Alpine F1 Team et Esteban Ocon ont convenu ensemble de se séparer à la fin de la saison 2024 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, conclusion du contrat du Français avec l'équipe », a annoncé Alpine lundi via un communiqué. La question est désormais de savoir qui viendra succéder à Esteban Ocon à partir de 2025.

F1 : Hamilton arrive, Ferrari prépare du lourd ! https://t.co/dw0PoAra3c pic.twitter.com/AJCTKEJRHI — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Les trois options d’Alpine pour remplacer Ocon

D’après les informations de Motorsport.com , trois options sont déjà sur la table pour remplacer le Français. À commencer par Jack Doohan, actuellement pilote réserviste d’Alpine. La piste menant à Zhou Guanyu a également été évoquée, lui qui va perdre son baquet chez Stake F1, où il sera remplacé par Nico Hülkenberg. Enfin, le troisième pilote cité se nomme Mick Schumacher, actuellement engagé dans le programme Alpine en Endurance.

« Alpine ne doit pas signer avec Mick »