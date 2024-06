F1 : Leclerc au sommet ? Ferrari annonce la couleur

Benjamin Labrousse

Vainqueur du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc espère poursuivre sur sa lancée ce week-end à Montréal. Si Ferrari semble avoir rattrapé son retard sur Red Bull, Frédéric Vasseur a récemment affirmé que la Scuderia était prête à réaliser un beau Grand Prix du Canada, même si les écarts notamment avec l’écurie autrichienne étaient très serrés.

Charles Leclerc a mis fin à la malédiction. En s’imposant pour la première fois de sa carrière lors du Grand Prix de Monaco le 26 mai dernier, le Monégasque semble clairement sur la pente ascendante. Ferrari a réduit l’écart avec Red Bull, et désormais à la Scuderia de confirmer sur le long terme. Cette confirmation démarrera avec le Grand Prix du Canada ce week-end. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le directeur de l’écurie italienne, Frédéric Vasseur a annoncé la couleur avant Montréal.

F1 : «Vous êtes morts», Ferrari prévient tout le monde après la victoire de Leclerc https://t.co/5uZUvMWDPf pic.twitter.com/VRmxV4J4NO — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

« Nous avançons dans la bonne direction sur le plan technique »

« Tout le monde est gonflé à bloc et préparé au maximum pour ce Grand Prix » , a lâché le Français. « La piste de Montréal est très différente de celle de la Principauté, même s’il y a encore quelques virages lents. Mais en général, il est beaucoup plus rapide, nécessite moins de force aérodynamique et il y a plus d’opportunités de dépassement. Cela ne veut pas dire que notre approche du week-end va changer de quelque manière que ce soit. Nous avançons dans la bonne direction sur le plan technique, en ce qui concerne nos appels stratégiques depuis le muret des stands et la façon dont l’équipe travaille en tant que telle » .

« Les écarts entre nous, McLaren et Red Bull sont très serrés »