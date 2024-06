F1 - Mercedes : Red Bull annonce le successeur d’Hamilton !

Hugo Chirossel

À la recherche du successeur de Lewis Hamilton, Toto Wolff a longtemps laissé entendre qu’il espérait s’attacher les services de Max Verstappen, mais c’est finalement un autre pilote qui devrait remplacer le septuple champion du monde. En effet, c’est Kimi Antonelli qui devrait être l’heureux élu, ce qu’a confirmé Helmut Marko.

Alors que le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari a été annoncé avant même le début de la saison, Mercedes est depuis à la recherche de celui qui viendra le remplacer en 2025. En ce sens, plusieurs noms ont été évoqués, comme Carlos Sainz, mais surtout Max Verstappen. Toto Wolff a plusieurs fois exprimé son intérêt pour le triple champion du monde en titre, sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull.

Antonelli successeur d’Hamilton ?

Le week-end dernier en marge du Grand Prix du Canada, Toto Wolff a déclaré que « nous n’avons pas encore pris de décision pour l’année prochaine mais nous ne voulions pas faire attendre Carlos car il doit prendre ses propres décisions. Carlos est un grand pilote mais nous avons pris le chemin pour dire que nous voulons nous réinventer un peu à l’avenir, et Kimi Antonelli joue certainement un rôle dans cela . » D’après les informations de Bild , c’est bien Kimi Antonelli qui va succéder à Lewis Hamilton chez Mercedes.

«Je viens d'apprendre qu’ils ont confirmé (Kimi) Antonelli»