F1 : Red Bull menacée ? La sortie qui va rassurer Max Verstappen

Benjamin Labrousse

Depuis la fin de saison 2023, McLaren a affiché une belle montée en puissance. Cette année, l’écurie de Lando Norris et d’Oscar Piastri a réussi à remporter un Grand Prix (à Miami), et à menacer Max Verstappen à Imola. Mais pour Andrea Stella, team principal de l’écurie britannique, les siens ne sont pas encore en capacité de devenir l’équipe numéro une du paddock.

Cette saison, Max Verstappen a été embêté. S’il reste en tête du classement du championnat du monde, le Néerlandais ne paraît plus aussi dominateur qu’en 2023. Pour le moment, Charles Leclerc et Lando Norris auront été ses principaux « rivaux » en course. Le Britannique, vainqueur du Grand Prix de Miami, mais aussi deuxième à Imola et au Canada, est l’une des grandes satisfactions de la saison. Et alors que ce dernier aurait pu une nouvelle fois s’imposer, le directeur de McLaren, Andrea Stella, a évoqué la désillusion des siens après dimanche dernier.

F1 : Verstappen au sommet, Red Bull dévoile pourquoi https://t.co/sZX2VS5zPa pic.twitter.com/W4WQ4Y2b95 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

« Il est certain que l’équipe a toujours été compétitive »

« Ce genre de petite déception pour une victoire qui était possible est en fait un témoignage du fait que l’équipe a parcouru un long chemin et que nous sommes maintenant des prétendants réguliers au podium ou parfois même à la victoire. En même temps, je regarde les points positifs, et il y en a beaucoup. Il est certain que l’équipe a toujours été compétitive, malgré les variations de la piste, des conditions, etc. C’est quelque chose que l’on ne peut jamais considérer comme acquis. On ne gagne pas de crédit parce qu’on a été comme ça dans le passé, vous savez, à chaque week-end de course, vous devez aller chercher un résultat » , a expliqué l’Italien, relayé par Next-Gen Auto .

« Nous ne sommes donc pas encore en mesure de remporter la victoire »