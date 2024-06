F1 : Verstappen au sommet, Red Bull dévoile pourquoi

Benjamin Labrousse

Dimanche dernier, Max Verstappen a remporté son sixième Grand Prix de la saison au Canada. Le pilote néerlandais a devancé George Russell et surtout Lando Norris, qui avait pourtant rapidement pris les devants dans la course. Directeur de Red Bull, Christian Horner a révélé comment les siens avaient géré la stratégie afin de placer « Super Max » sur de bons rails.

Et de six pour Max Verstappen. Après avoir été privé de victoire lors du Grand Prix de Monaco, le Néerlandais a remis les pendules à l’heure dimanche dernier du côté de Montréal. Pour la troisième année consécutive, le champion néerlandais est sorti victorieux du Grand Prix du Canada. Pourtant, l’affaire aurait pu tourner au vinaigre pour Max Verstappen, bien aidé par le déploiement d’une safety car alors que Lando Norris gagnait du terrain en tête de course.

« Nous avions du mal à la dépasser, ce qui a permis à Lando de s'échapper »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le directeur de Red Bull Christian Horner a expliqué comment les siens avaient réussi à renverser la situation à Montréal. « Dans le premier relais, nous avions l'air très compétitifs au début de la course, en mettant une grosse pression sur George [Russell] et en prenant sept secondes très rapidement sur les voitures de derrière. Nous étions donc bien préparés pour les conditions plus humides. Malheureusement, nous avons ensuite perdu un peu de terrain par rapport à George lorsque le DRS a été activé, ce qui a permis à Lando de revenir alors que la piste s'asséchait. Il semblait que la Mercedes était plus en difficulté, mais nous avions du mal à la dépasser, ce qui a permis à Lando de s'échapper » .

« Il y a eu une voiture de sécurité qui a tout neutralisé »