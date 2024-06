F1 - Verstappen : Duel épique en vue ?

Arnaud De Kanel

Enorme sensation à Montréal. Après une séance de qualifications très rythmée qui a vu Sergio Perez ainsi que les Ferrari se rater, la pole position est revenue à George Russell. Fait très rare dans l'histoire de la Formule 1, le Britannique a signé exactement le même temps que Max Verstappen qui s'élancera donc en deuxième position.

Deux semaines après le week-end idyllique à Monaco, l'écurie Ferrari a connu un véritable coup d'arrêt lors des qualifications à Montréal. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont été sortis en Q2 et ils devraient simplement regarder de loin le beau duel en perspective entre Max Verstappen et George Russell.



La pole pour Russell

Les deux pilotes risquent bien de nous offrir une bataille enflammée en course après ce qu'ils ont montré en qualifications. Pour la deuxième fois de sa carrière, George Russell s'élancera en pole grâce à un temps canon et absolument égal à celui de Max Verstappen. « C’est incroyable, ça fait tellement de bien ! Merci à tout le monde à l’usine, on espérait à Monaco que notre saison commence de nouveau là-bas, et c’est réellement le cas ici. A chaque fois qu’on vient à Montréal, il y a une énergie incroyable. C’est génial. Je suis très impatient pour demain, c’est une première étape de faite, on doit aller chercher la victoire demain », a confié le pilote Mercedes. De son côté, Max Verstappen peut reprendre ses distances au championnat avec Charles Leclerc. A lui d'en profiter.

La grille à Montréal

1- George Russell (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Daniel Ricciardo (VCARB)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Yuki Tsunoda (VCARB)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Alex Albon (Williams)

11- Charles Leclerc (Ferrari)

12- Carlos Sainz (Ferrari)

13- Logan Sargeant (Williams)

14- Kevin Magnussen (Haas)

15- Pierre Gasly (Alpine)

16- Sergio Perez (Red Bull)

17- Valtteri Bottas (Stake F1)

18- Nico Hülkenberg (Haas)

19- Guanyu Zhou (Stake F1)

20- Esteban Ocon (+ 5P) (Alpine)