F1 : Verstappen chez Mercedes, il répond cash

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton ne sera plus chez Mercedes la saison prochaine. Le Britannique rejoindra Ferrari en 2025, ce qui pousse l'écurie allemande à lui chercher un successeur. Le nom de Max Verstappen est alors souvent revenu ces derniers mois. George Russell s'est d'ailleurs livré de manière assez cash sur une éventuelle venue du Néerlandais.

Le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé en F1. Avant le début de saison, Ferrari a officialisé la venue de Lewis Hamilton l’année prochaine. Le Britannique quittera donc Mercedes après dix ans de bons et loyaux services. Son départ de l’écurie allemande devrait créer de l’agitation sur le marché des pilotes. Toto Wolff cherche le successeur de Lewis Hamilton, et il pourrait bien réaliser un gros coup dans cette optique.

F1 : Hamilton s’en va, Mercedes jubile https://t.co/azPaBbBsoG pic.twitter.com/W8JmKKdeFg — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Max Verstappen pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes ?

En effet, le nom de Max Verstappen est revenu quelques fois du côté de chez Mercedes ces derniers mois. Le triple champion du monde en titre pourrait être amené à quitter Red Bull à l’issue de la saison. L’écurie autrichienne fait face à quelques tensions en interne, et l’écart qui la sépare des autres équipes n’est plus aussi grand qu’avant. Max Verstappen pourrait donc envisager un transfert chez Mercedes pour rester au sommet de la F1. George Russell a néanmoins tenu à le prévenir de manière très cash.

«J’ai eu le plus grand défi de rejoindre Mercedes»