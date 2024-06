F1 : Verstappen chez Mercedes, le coéquipier d’Hamilton valide !

Hugo Chirossel

Alors que Lewis Hamilton rejoindra Ferrari à partir de 2025, Mercedes est toujours à la recherche de son remplaçant pour la saison prochaine. Si plusieurs noms ont été évoqués, la priorité de Toto Wolff semble être Max Verstappen. Ce qui ne fait pas peur à George Russell, qui accueillerait le Néerlandais à bras ouverts.

Mardi, Red Bull a annoncé la prolongation de Sergio Pérez jusqu’en 2026, mais il reste encore beaucoup de baquets de disponible en Formule 1 pour 2025. Notamment chez Alpine, qui a officialisé le départ d’Esteban Ocon à la fin de la saison, mais également chez Mercedes, encore et toujours à la recherche du successeur de Lewis Hamilton. En ce sens, Max Verstappen semble être la priorité de Toto Wolff, qui ne cache pas son intérêt pour le triple champion du monde en titre.

«Je serais totalement pour»

Ce qui ne semble pas inquiéter George Russell. « Je serais totalement pour », a déclaré le pilote Mercedes, où il côtoie déjà un multiple champion du monde en la personne de Lewis Hamilton. « Vous savez, arriver chez Mercedes en 2022 après les années légendaires et les victoires de Lewis, c'était une tâche énorme pour quelqu'un qui se lançait dans une équipe où il (Hamilton) était depuis si longtemps . »

«J'accueillerais Max avec plaisir»