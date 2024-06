F1 : Coup de poker de Red Bull, Verstappen jubile !

Pierrick Levallet

Battu par Charles Leclerc à Monaco, Max Verstappen pu prendre sa revanche ce dimanche lors du Grand Prix du Canada. Le triple champion du monde en titre s'est imposé en partie grâce à la stratégie mise en place par Red Bull à Montréal. Le Néerlandais n'a d'ailleurs pas caché sa joie après sa sixième victoire de la saison.

«C'était très fun !»

« C'était une course assez folle. Beaucoup de choses se sont passées et il fallait faire les bons choix. Je pense que l'équipe a été vraiment bonne, on est restés calmes. Je pense qu'on a fait les arrêts au bon moment. Évidemment, le Safety Car nous a bien aidés mais on a aussi bien géré les écarts. J'ai aimé ça, c'était très fun ! » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Ça a marché pour nous»