F1 : Mercedes annonce une catastrophe pour Red Bull ?

Depuis trois courses désormais, Red Bull ne paraît plus intouchable. L’écurie autrichienne voit ses principaux rivaux réduire l’écart en course, et cela pourrait de nouveau être le cas ce week-end lors du Grand Prix du Canada. Directeur technique de Mercedes, James Allison estime quant à lui que le rythme de la bande à Max Verstappen a régressé, n’annonçant rien de bon pour la suite.

Max Verstappen a-t-il du souci à se faire ? Battu par Lando Norris à Miami, menacé par ce dernier à Imola, et seulement sixième à l’arrivée à Monaco, le Néerlandais voit ses l’écart avec ses poursuivants se réduire. De quoi laisser présager une catastrophe pour Red Bull ? Possible selon James Allison. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , le directeur technique de Mercedes a touché quelques mots sur l’état de forme de la formation autrichienne.

« Leur mise à niveau a été une rétrogradation sur plusieurs plans »

« Je pense que comme il y a une certaine vitesse ici, ils seront à peu près dans le match. Mais il semble que leur mise à niveau a été une rétrogradation sur plusieurs plans, alors croisons les doigts. Cela rend la vie difficile quand ça vous arrive, vous perdez confiance dans vos outils, vous devez revenir en arrière et vous perdez beaucoup de temps. Le temps est votre meilleur ami, mais le perdre est votre pire ennemi » , a expliqué froidement Allison.

« Un peu plus nous permettra d’entrer directement dans la mêlée »