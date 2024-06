F1 - GP du Canada : Hamilton et Verstappen bientôt dans l’histoire ?

Benjamin Labrousse

Après Monaco, place au Grand Prix du Canada. La 53ème édition de ce GP se déroulera à Montréal, et au sein de cette dernière, certains pilotes comme Lewis Hamilton (Mercedes), ou encore Max Verstappen (Red Bull) pourraient s’illustrer. Le Britannique pourrait devenir le plus titré de l’histoire au Canada, tandis que l’occasion de dépasser plusieurs légendes au palmarès de cette course est présente pour « Super Max ».

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end. Pour la neuvième course de la saison, les pilotes mettent le cap sur Montréal avec le Grand Prix du Canada. Un tracé bien différent du précédent à Monaco, où Charles Leclerc avait remporté la course. Ce week-end, le Monégasque pourrait enchaîner avec une nouvelle victoire, lui qui n’est jamais sorti victorieux au Canada. Ce Grand Prix, Lewis Hamilton et Max Verstappen eux, l’ont déjà remporté.

F1 : Verstappen chez Mercedes, le coéquipier d’Hamilton valide ! https://t.co/uPXDws82gQ pic.twitter.com/m0b23pshGL — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Lewis Hamilton seul au monde au Canada ?

Le septuple champion du monde a ainsi remporté le Grand Prix du Canada à sept reprises, en 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, et 2019. En cas de nouvelle victoire à Montréal, Lewis Hamilton entrera un peu plus de l’histoire du sport automobile en devenant le pilote le plus victorieux au Canada devant le Baron Rouge Michael Schumacher, également vainqueur à sept reprises (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004). Cependant, la dernière victoire de « King Lewis » remonte à quasiment trois ans (GP d’Arabie Saoudite 2021), et ce dernier n’est clairement pas favori pour cette édition du Grand Prix du Canada.

Max Verstappen dans la cour des grands

En revanche, Max Verstappen lui, est bien déterminé à prendre sa revanche après son inhabituelle sixième place à Monaco. Grand favori au Canada, le Néerlandais a quant à lui remporté ce Grand Prix à deux reprises, en 2022 et 2023. Mais en cas de troisième victoire, le triple champion du monde dépassera des légendes comme Ayrton Senna, vainqueur en 1988 et 1990, ou encore Sebastian Vettel en 2013 et 2018.