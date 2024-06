F1 - Red Bull : Verstappen dénonce un «gros problème» !

Pierrick Levallet

Après avoir bien démarré cette saison 2024 de F1, Red Bull commence à voir ses rivaux rattraper leur retard. Ferrari et McLaren ont apporté de belles évolutions à leurs voitures, ce qui a permis à Charles Leclerc et Lando Norris et s'imposer à Monaco et à Miami. Max Verstappen a alors pointé du doigt un sérieux problème auquel Red Bull est confronté en ce moment.

Après avoir dominé la F1 en 2022 et 2023, l’écurie Red Bull semblait bien partie pour régner sur la discipline en 2024. Mais depuis quelques semaines, l’équipe autrichienne voit certaines de ses rivales rattraper leur retard. Ferrari et McLaren ont apporté des évolutions importantes à leurs voitures, ce qui a permis à Lando Norris et Charles Leclerc de prendre le dessus sur Max Verstappen à Miami et à Monaco. Le Néerlandais, toujours leader du classement des pilotes, a alors tenu à pointer du doigt un sérieux problème auquel est confronté Red Bull à l’approche du Grand Prix du Canada.

F1 : Red Bull annonce le coéquipier de Verstappen, c'est une surprise ! https://t.co/8CL5864DMI pic.twitter.com/9lODwpLsZW — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

«C’est presque une question de philosophie de la voiture»

« Nous devons juste attendre et voir. Je pense qu’il y a aussi une nouvelle surface là-bas, donc cela pourrait causer des surprises supplémentaires. Ce ne sera probablement pas non plus notre meilleur week-end là-bas, même s’il sera probablement un peu meilleur qu’à Monaco. J’espère que nous aurons bientôt plus d’informations sur nos erreurs » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous ne méritions tout simplement pas d’être devant à Monaco»