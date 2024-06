F1 : Red Bull choqué par Verstappen

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix du Canada, Max Verstappen s'est imposé avec brio pour signer sa sixième victoire de la saison. Le pilote néerlandais a une nouvelle fois choqué l'écurie Red Bull par sa capacité à rouler avec intensité et confiance. Pour les dirigeants de l'écurie autrichienne, rien n'empêche Verstappen de filer vers un quatrième sacre consécutif.

Pour les deux pilotes Red Bull, le Grand Prix du Canada a été diamétralement opposé. Max Verstappen, qui avait signé le meilleur temps des qualifications, mais qui était quand même parti deuxième car George Russel avait réussi le même temps, mais avant lui, ne s'est pas fait prier pour récupérer rapidement la place de leader et ne plus la lâcher. Sergio Pérez, quant à lui, n'a pas pu terminer la course, sa monoplace étant trop abîmée.

«Nous voulions que Checo continue, car tout était possible dans cette course»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Helmut Marko, le consultant de Red Bull, revient sur l'abandon de Sergio Pérez : « Nous n’allons plus en parler, nous allons nous remettre de cette rétrogradation de trois places. Sur le moment, nous ne savions pas à quel point les dégâts étaient importants. Nous ne pouvions pas les voir avec l’angle de caméra dont nous disposions. Nous voulions que Checo continue, car tout était possible dans cette course. Et on ne sait jamais combien de débris peuvent s’envoler. D’autres ont roulé avec plus de pièces détachées. Lewis Hamilton a gagné une fois à Silverstone sur trois roues. »

«Si tout se passe normalement pour nous, Max sera en tête en course»