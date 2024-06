F1 - GP du Canada : Ferrari dénonce un «accident» !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix du Canada a tourné au fiasco pour Ferrari ce dimanche. La Scuderia n'a marqué aucun point, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ayant été contraints à l'abandon. L'Espagnol est d'ailleurs revenu sur cette course désastreuse pour l'écurie italienne et n'a pas hésité à parler d'accident sur la piste de Montréal.

Si le Grand Prix du Canada s’est déroulé presque comme prévu pour Red Bull avec la victoire de Max Verstappen, la course a été un désastre pour Ferrari. La Scuderia n’a inscrit aucun point ce dimanche, puisque Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont été contraints d’abandonner. Le pilote espagnol, qui sera remplacé par Lewis Hamilton la saison prochaine, est d’ailleurs revenu sur ce Grand Prix délicat pour Ferrari.

F1 : «Choqué», Ferrari balance sur le calvaire de Leclerc https://t.co/YHUJsYP6p3 pic.twitter.com/R8Jz4odaNG — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

«Il y avait peut-être un potentiel pour marquer des points»

« C'était le genre de course où le rythme ne s'est jamais installé. Nous avons subi quelques dégâts dans la voiture à la suite de quelques contacts au cours de cette course folle, mais nous n'avons jamais eu assez de rythme aujourd'hui pour effectuer des dépassements. Ce n'est que lorsque nous sommes passés aux pneus slicks, vers la fin de la course, que j'ai commencé à sentir qu'il y avait peut-être un potentiel pour marquer des points, et que j'ai commencé à devenir un peu plus rapide » a d’abord expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Le Canada était un cas un peu spécial»