F1 : Red Bull au sommet, Verstappen lâche un avertissement

Benjamin Labrousse

Après avoir concédé la victoire à Charles Leclerc du côté de Monaco, Max Verstappen a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche à l’occasion du Grand Prix du Canada. Un succès important pour la suite de la saison, même si du côté du triple champion du monde, on se veut très prudent pour la suite, notamment au niveau de la monoplace.

Max Verstappen de nouveau au sommet. Mis en difficulté lors du Grand Prix du Canada, le Néerlandais a bénéficié d’un arrêt tardif de Lando Norris lors du déploiement d’une safety car pour reprendre la tête de course et finalement s’imposer à Montréal ce dimanche. Un bol d’air frais pour Max Verstappen, qui a toutefois appelé à la prudence notamment au niveau de sa voiture.

« Nous devons donc avoir un week-end plus propre »

Dans des propos relayés par Next-gen Auto , Max Verstappen a affirmé vouloir obtenir davantage de régularité : « J’espère que oui. Je veux dire, oui, les dernières courses ont été assez difficiles, mais pas seulement difficiles, il y a eu trop de problèmes également, tout au long du week-end. Nous devons donc avoir un week-end plus propre. Et oui, c’est sûr, même en course, nous avons beaucoup de mal avec les vibreurs et les bosses. Nous avons donc certainement un domaine sur lequel nous pouvons travailler et améliorer considérablement la voiture si nous parvenons à maîtriser cela » .

« J’attends aussi avec impatience des pistes où nous n’aurons pas vraiment besoin de prendre trop de vibreurs »