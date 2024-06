F1 - Ferrari : Fiasco total pour Leclerc et Sainz

Hugo Chirossel

Deux semaines après le Grand Prix de Monaco et les première et troisième places de Charles Leclerc et Carlos Sainz, Ferrari a connu une séance de qualification particulièrement difficile samedi au Canada. Les deux pilotes ont tous les deux été éliminés dès la Q2 et n'ont pas réussi à se hisser jusqu’en Q3, une première depuis trois ans pour la Scuderia.

Après avoir remporté la pole et le Grand Prix de Monaco il y a deux semaines, Charles Leclerc a vécu une séance de qualifications bien différente samedi au Canada. Éliminé dès la Q2, le Monégasque s’élancera depuis la onzième position sur la grille de départ ce dimanche. Carlos Sainz n’a pas vraiment été plus à son avantage, puisqu’il partira juste derrière son coéquipier, à la douzième place.

Aucun pilote en Q3, une première depuis trois ans pour Ferrari

Cela faisait trois ans que Ferrari n’avait pas connu une séance de qualifications aussi compliquée. En effet, c’est la première fois depuis le Grand Prix de Belgique 2021 qu’aucun pilote de la Scuderia ne parvient à atteindre la Q3. À Spa-Francorchamps cette année-là, Charles Leclerc avait fini onzième des qualifications, tandis que Carlos Sainz était parti depuis la treizième position. En ce qui concerne le Monégasque, la dernière fois qu’il n’avait pas réussi à se hisser jusqu’en Q3 était justement au Canada l’année dernière.

«Depuis qu'on est sur le sec, on n'arrive pas à faire marcher les pneus»