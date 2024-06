La F1 lance une révolution, Hamilton sort du silence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, la FIA a révélé plus de détails sur les nouvelles règlementations automobiles de 2026. Il y aura donc des changements en ce qui concerne les voitures en termes de puissance, d'aérodynamisme ou encore de poids. La conception sera donc un peu différente et plusieurs pilotes ont eu l'occasion de tester dans des simulateurs ces nouvelles machines. S'il n'a pas réalisé de test lui-même, Lewis Hamilton s'est tout de même prononcé sur cette révolution.

Dans sa volonté de toujours proposer des innovations techniques à son sport, la FIA a présenté jeudi certaines caractéristiques des nouvelles voitures qui verront le jour en 2026. Mais les premières réactions des pilotes de Formule 1 n'ont pas été très positives, à l'image de Lewis Hamilton qui a eu des échos de ceux qui ont eu la chance de tester.

Des changements techniques importants

Si la puissance sera changée, la taille et le poids des F1 seront légèrement réduits. Cela modifie donc l'aérodynamisme pour permettre une plus grosse accélération en ligne droite, mais il y aura moins de vitesse dans les virages. Le rapport précise également que la puissance sera produite à parts égales du moteur thermique et de la partie électrique de la voiture. Il y aura également une différence d'appui et de traînée, avec une diminution allant de 30% à 55% respectivement.

F1 : Leclerc annonce un fiasco pour Verstappen https://t.co/HdpVG7scns pic.twitter.com/w2zFYE3DaP — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Hamilton n'est pas convaincu