F1 : Verstappen en galère ? Il lâche une grande révélation

Benjamin Labrousse

Sixième il y a deux semaines lors du Grand Prix de Monaco, Max Verstappen a semblé en grande difficulté. Bien déterminé à remettre les pendules à l’heure ce week-end au Canada, le triple champion du monde a révélé que sa mauvaise prestation sur le tracé monégasque était plus qu’attendue. Explication.

Max Verstappen est attendu au tournant. Toujours en tête du championnat du monde, le Néerlandais a cependant affiché quelques difficultés, notamment lors du Grand Prix de Monaco remporté par Charles Leclerc il y a deux semaines. Néanmoins, cela n’inquiète pas plus que cela le triple champion du monde. A l’approche du Grand Prix du Canada, Verstappen a affirmé que dès les essais libres, ce dernier savait que ce tracé monégasque allait lui poser de sérieux soucis.

« J’ai toujours su que Monaco n’allait pas être un week-end facile »

« J’ai toujours su que Monaco n’allait pas être un week-end facile et que Monaco peut toujours être assez bosselé. Mais ce n’est pas grave, je pense que nous avions une bonne direction dans laquelle nous voulions travailler, et maintenant, étape par étape, nous allons essayer de l’améliorer [la voiture] » , a ainsi affirmé Max Verstappen dans des propos relayés par F1Only . Le champion de Red Bull n’est pas inquiet, et a simplement expliqué que certains tracés convenaient bien mieux à la RB20 que d’autres.

« Ce n’est pas grave »