F1 - GP du Canada : Verstappen et Hamilton font trembler Schumacher

A Monaco il y a deux semaines, la Formule 1 traverse l'Atlantique ce week-end. En effet, c'est du côté du Canada que les pilotes vont s'affronter pour le 9ème Grand Prix de cette saison 2024. Le rendez-vous est ainsi donné sur le circuit Gilles-Villeneuve et pour cette édition du Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton et Max Verstappen auront l'occasion d'inquiéter Michael Schumacher. Explications.

Le 26 mai dernier, on avait quitté le monde de la Formule 1 sur la très belle victoire de Charles Leclerc, à domicile, lors du Grand Prix de Monaco. Il va désormais falloir renfiler les combinaisons pour les pilotes, puisque ce week-end, c'est au Canada que la bataille aura lieu. Après avoir fait le plein de confiance en Principauté, Leclerc tentera d'enchainer sur le circuit Gilles-Villeneuve au volant de sa Ferrari. Mais une fois n'est pas coutume, la concurrence promet d'être rude lors de ce Grand Prix du Canada, d'autant que certains records peuvent tomber ce week-end.

Schumacher distancé par Hamilton ?

A 39 ans, Lewis Hamilton aura une nouvelle fois l'occasion d'écrire l'histoire de la Formule 1, mais aussi l'histoire du Grand Prix du Canada. L'actuel pilote Mercedes s'est déjà imposé à 7 reprises de l'autre côté de l'Atlantique. Un record pour le Britannique... qu'il détient toutefois avec Michael Schumacher. Le mythique pilote allemand a lui aussi gagné 7 fois durant sa carrière au Canada. Pour Lewis Hamilton, c'est donc l'occasion de se détacher de Schumacher, bien que cela s'annonce compliqué. Sa Mercedes n'est plus aussi performante et cela fait maintenant depuis 2019 que le septuple champion du monde n'a plus gagné sur le circuit Gilles-Villeneuve après avoir triomphé en 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 et 2019.

Verstappen va rejoindre Hamilton et Schumacher ?

A l'occasion de ce Grand Prix du Canada, Max Verstappen a lui aussi l'occasion d'inquiéter Michael Schumacher... et Lewis Hamilton. Vainqueur en 2022 et en 2023 au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a l'occasion en 2024 d'enchainer sur un triplé. Et dans l'histoire du Grand Prix, cet exploit n'a été réalisé que par deux pilotes : Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Max Verstappen va-t-il allonger cette liste ? Rendez-vous ce dimanche 9 juin pour le Grand Prix du Canada.