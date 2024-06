F1 - Alpine : Ocon s'en va, Gasly se lâche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Esteban Ocon ne sera plus un pilote Alpine la saison prochaine. Par conséquent, Pierre Gasly ne formera plus un duo 100% au sein de l'écurie, mais ce dernier ne semble pas particulièrement perturbé par la situation. Il se montre même très serein concernant son futur alors que lui aussi voit son contrat s'achever en fin de saison.

La grille 2025 est toujours très incomplète, mais on commence petit-à-petit à y voir plus clair. Ces derniers jours, Red Bull a par exemple annoncé la prolongation de Sergio Pérez, tandis qu'Alpine a officialisé le départ d'Esteban Ocon, dont le contrat arrive à échéance à l'issue de la saison. Le projet 100% français d'Alpine a donc déjà pris fin, et Pierre Gasly s'est prononcé sur cette issue.

«Compte tenu de l’histoire entre nous, je pense que c’était bien»

« Cela fait... Je prends juste le temps de réfléchir parce que je sais que vous allez prendre chaque mot qui sort, et c’est une longue histoire entre Esteban et moi. Jusqu’à présent, au cours de la dernière année et demie, nous avons réussi à travailler et à coopérer de manière très professionnelle, donc je pense qu’il est important de le mentionner. Cela n’a pas toujours été facile, comme on pourrait l’imaginer avec deux pilotes très compétitifs, mais compte tenu de l’histoire entre nous, je pense que c’était bien. Je m’en tiendrai à ces propos », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'évoquer l'impact du départ d'Esteban Ocon sur son avenir.

«Pour le moment, je n’ai rien de vraiment à annoncer»