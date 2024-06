F1 - Alpine : Gasly annonce la couleur pour son avenir

Pierrick Levallet

Le duo de pilotes va changer chez Alpine la saison prochaine. L’écurie française a officialisé très récemment le départ d’Esteban Ocon à l’issue de l’année. Mais Pierre Gasly pourrait aussi partir. Le marché des pilotes promet d’être assez agité, notamment à cause de l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le Français a alors avoué qu’il commençait à regarder les opportunités qui pourraient se présenter à lui en cas de départ d’Alpine.

«Je regarde de mon côté»

« Je ne veux pas trop m’étendre, car il est trop facile de sortir les choses de leur contexte, mais nous sommes tous conscients de la situation du marché des pilotes. Pour le moment, je n’ai rien à annoncer, et vous saurez quand il y aura quelque chose à annoncer, mais vous êtes évidemment aussi au courant de ce qui se passe. Je regarde de mon côté tout comme je pousse évidemment nos gars dans tous les domaines où je peux en tant que pilote, car l’objectif est commun pour nous tous » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je veux me battre pour de meilleures positions»