F1 : Hamilton s’en va, Mercedes jubile

Jean de Teyssière

La saison de Mercedes ressemble à un calvaire. L'écurie allemande était dominante durant huit saisons consécutives, avant que l'hégémonie ne passe aux mains de Red Bull, qui ne partage rien. Lewis Hamilton va quitter son équipe à la fin de la saison pour rejoindre Ferrari et pour son coéquipier George Russell, son départ devrait faire du bien à Mercedes.

Chez Mercedes, en 8 grands prix, aucun pilote n'est monté sur le podium. Une première dans l'histoire des Flèches d'Argent. En 2025 une nouvelle ère va débuter chez Mercedes avec le départ de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde qui va aller chez Ferrari, n'a toujours pas été remplacé, mais George Russell, l'autre pilote britannique de l'écurie allemande est prêt à prendre la relève. En tout cas, il a répondu avec franchise au départ de son coéquipier, Lewis Hamilton.

«Le changement allume souvent une nouvelle étincelle pour tout le monde»

Très souvent devant son coéquipier britannique Lewis Hamilton cette saison, George Russel a été interrogé sur le départ du septuple champion du monde de Formule 1. Le jeune pilote a été franc, comme il l'explique dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Mon travail consiste à battre mon coéquipier et à tirer le meilleur parti de la voiture. C’est un nouveau départ pour l’équipe, tant de personnes ici ont partagé le succès avec Lewis, mais le changement allume souvent une nouvelle étincelle pour tout le monde. »

«C’est bien que Lewis nous quitte maintenant, plutôt que fin 2021»