F1 : Ocon déballe tout sur son départ d’Alpine

Après y avoir passé cinq ans, Esteban Ocon vit ses derniers mois en tant que pilote d’Alpine. Cette semaine, les deux parties ont annoncé la fin de leur collaboration à la fin de la saison. Une décision mutuelle, a assuré le Français, et qui n’est en rien liée à l'incident survenu lors du Grand Prix de Monaco.

Esteban Ocon ne sera plus un pilote d’Alpine la saison prochaine. Lundi, l’écurie française a officialisé son départ à la fin de la saison, après cinq ans de collaboration. Une annonce sur laquelle s’est exprimé Esteban Ocon ce vendredi, en marge du Grand Prix du Canada qui aura lieu ce week-end.

«Je pense que c’est le bon moment pour qu’on se sépare»

« On a discuté et beaucoup de choses, c’est sûr, en interne. Maintenant voilà, j’ai passé cinq saisons avec cette équipe, ce qui est énormément de temps en heures et en saisons de Formule 1. Apparemment il n’y a que quatre pilotes qui ont fait quelque chose de similaire dans ce paddock, passer plus de cinq ans dans une équipe. On a passé quand même des moments forts, des moments plus durs bien sûr, mais j’ai accompli beaucoup de choses avec cette équipe dont je suis fier. Je pense que c’est le bon moment pour qu’on se sépare et que j’ai des nouveaux challenges de mon côté. Je suis content d’être ici, de rouler pour le reste de la saison, sur ces 16 dernières courses, et j’ai hâte de pouvoir finir notre collaboration sur une note positive », a confié Esteban Ocon au micro de Canal+ .

«On a décidé mutuellement d’arrêter notre collaboration»