F1 - Alpine : Le successeur d’Esteban Ocon déjà trouvé ?

À l’approche du Grand Prix du Canada qui se déroulera ce week-end, Alpine a décidé de ne pas faire rouler Esteban Ocon, qui vient d’annoncer son départ de l’écurie française à la fin de la saison, lors de la première séance d’essais libres. Son potentiel remplaçant l’effectuera à sa place.

Alpine F1 Team semble avoir déjà un candidat sérieux pour succéder à Esteban Ocon. Le jeune pilote australien Jack Doohan, fils de la légende de la moto Mick Doohan, va faire ses premiers tours de piste de 2024 en Formule 1 lors des essais libres 1 du Grand Prix du Canada 2024. Cette opportunité est cruciale pour Doohan, qui fait partie de l'Alpine Academy, le programme de jeunes pilotes de l'écurie française. En lui offrant cette chance, Alpine montre sa volonté de préparer la relève et d'évaluer le potentiel de ses talents internes.

Une préparation minutieuse

Jack Doohan n’est pas un inconnu dans le monde de la compétition automobile. À 21 ans, il a déjà fait ses preuves en Formule 3 et Formule 2, où il a montré une progression constante et des performances solides. Il est aujourd’hui, pilote de réserve pour l’écurie française. Son inclusion dans le programme d’essais au Canada n'est pas seulement une récompense pour ses efforts, mais aussi une étape clé dans sa formation. « Avec l'excellent travail de Jack dans le simulateur lors des courses récentes, nous pouvons compter sur ses précieux commentaires à Montréal. » a déclaré Bruno Famin, directeur d’Alpine. Cette préparation minutieuse pourrait bien faire de lui le successeur naturel d’Ocon.

Un avenir prometteur pour Alpine