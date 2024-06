F1 : C’est officiel, Alpine prend une décision radicale avec Ocon

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme annoncé par Bruno Famin, Alpine n'a pas hésité à trancher dans le vif pour Esteban Ocon. A peine plus d'une semaine après l'accrochage de ses deux pilotes à Monaco, l'écurie française a annoncé qu'Ocon ne sera plus un pilote Alpine la saison prochaine. Après cinq saisons, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Dimanche dernier, en plein Grand Prix de Monaco, Bruno Famin lâchait une bombe annonçant qu'Alpine allait « trancher dans le vif » concernant la situation d'Esteban Ocon, coupable d'une attaque totalement invraisemblable sur son coéquipier Pierre Gasly. Et le patron de l'écurie française n'avait pas menti puisqu'Ocon ne sera plus un pilote Alpine la saison prochaine. « BWT Alpine F1 Team et Esteban Ocon ont convenu ensemble de se séparer à la fin de la saison 2024 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, conclusion du contrat du Français avec l'équipe », révèle le communiqué officiel de l'équipe française alors que le contrat d'Esteban Ocon s'achevait à l'issue de la saison. Bruno Famin a d'ailleurs réagi à cette annonce.

Alpine annonce le départ d'Ocon à la fin de la saison

« Nous souhaitons tout d'abord remercier Esteban pour son engagement au sein de l'équipe au cours des cinq dernières années. Au cours de cette période, nous avons vécu ensemble des moments fantastiques, dont le meilleur a été le Grand Prix de Hongrie 2021, avec une victoire mémorable. Il nous reste encore 16 courses à disputer en 2024 avec un objectif clair : continuer à travailler sans relâche en tant qu'équipe pour obtenir les meilleurs résultats sur la piste. Nous souhaitons à Esteban le meilleur pour le prochain chapitre de sa carrière de pilote lorsque ce moment viendra », explique le patron d'Alpine dans le communiqué de l'équipe française. Esteban Ocon a également évoqué son départ.

«J'annoncerai mes projets très bientôt»