F1 : Ocon écarté, Alpine lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Avant que son départ d’Alpine ne soit annoncé mardi, Esteban Ocon avait fait polémique pour son accrochage avec Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monaco. Une manœuvre qui n’avait pas du tout plu à Bruno Famin, qui aurait sérieusement réfléchi à la possibilité de le surprendre le week-end prochain au Canada. Un représentant du service de communication d’Alpine a répondu aux rumeurs à ce sujet.

Coupable d’un accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon s’est attiré les foudres de Bruno Famin. En direct au micro de Canal+ , le directeur d’équipe d’Alpine avait annoncé son intention de « trancher dans le vif ». Peu après, des rumeurs évoquaient une possible mise à l’écart d’Esteban Ocon pour le GP du Canada le week-end prochain.

«Nous avons examiné et géré l’incident entre les deux voitures à huis clos»

Ce qui ne sera finalement pas le cas, mais selon L'Équipe , la direction d'Alpine aurait bel et bien réfléchi à cette possibilité, avant que le service juridique de l’équipe de l’en dissuade afin d’éviter tout problème. Auprès du Mag Sport Auto , un représentant du service de communication de l’écurie française n’a pas voulu confirmer ni infirmer cela : « Rien d’autre à dire, nous ne commentons pas les rumeurs. En équipe, nous avons examiné et géré l’incident entre les deux voitures à huis clos. Notre position a été très claire et a été publiée . »

Doohan effectuera la première séance d’essais libres