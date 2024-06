F1 : Deux équipes se battent déjà pour Esteban Ocon !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Esteban Ocon quittera Alpine à la fin de la saison. Le pilote français a assuré qu'il dévoilerait prochainement ses plans pour 2025, mais son avenir semble se jouer entre deux écuries, à savoir Haas et Stake F1, qui deviendra Audi en 2026. Deux projets très différents mais qui ont chacun des arguments.

C'est désormais officiel, Esteban Ocon quittera Alpine à l'issue de la saison. « BWT Alpine F1 Team et Esteban Ocon ont convenu ensemble de se séparer à la fin de la saison 2024 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, conclusion du contrat du Français avec l'équipe », a révélé le communiqué officiel de l'équipe française. Bruno Famin, qui avait annoncé qu'il allait « trancher dans le vif » après le Grand Prix de Monaco, a donc tenu sa promesse.

«J'annoncerai mes projets très bientôt»

Par conséquent, deux questions se posent désormais : qui va remplacer Ocon et où rebondira le pilote français ? Dans le communiqué d'Alpine, le Normand a assuré qu'il faudrait se montrer patient. « J'annoncerai mes projets très bientôt, mais en attendant, je me concentre entièrement sur les résultats en piste pour cette équipe et sur la réussite du reste de la saison », a confié Esteban Ocon. Néanmoins, les options ne sont pas très nombreuses pour le Français.

Vers une bataille Haas/Audi pour Ocon ?