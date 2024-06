F1 : Fernando Alonso promet du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison décevant compte tenu des espoirs suscités en 2023, Aston Martin semble avoir retrouvé du rythme au Canada comme en témoignent les sixième et septième places de Fernando Alonso et Lance Stroll. De quoi rendre enfin optimiste le double champion du monde espagnol.

En 2023, Aston Martin avait connu un début de saison tonitruant avant de rentrer dans le rang. Par conséquent, le début de saison 2024 de l'écurie de Silverstone était très attendu. Mais clairement c'est décevant, ce qui n'a toutefois pas empêché Fernando Alonso de prolonger son contrat. Et au Canada dimanche, Aston Martin a retrouvé du rythme puisque les deux pilotes ont terminé dans le top 10 avec Lance Stroll septième devant son coéquipier. De quoi rassurer Fernando Alonso qui est désormais confiant pour la suite de la saison.

F1 : «Choqué», Ferrari balance sur le calvaire de Leclerc https://t.co/YHUJsYP6p3 pic.twitter.com/R8Jz4odaNG — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Alonso rassuré au Canada

« Sur le papier le circuit de Montréal [nous convient mieux que celui de] Barcelone, mais on verra, on aura peut être une bonne surprise. Je sais que l'équipe travaille très dur pour apporter de nouvelles choses à Barcelone, je l'espère. Donc, oui, ce sera un week-end très intéressant [en Espagne]. Et, oui, nous verrons si nous pouvons à nouveau marquer des points avec les deux voitures, ce qui est évidemment la chose que nous recherchons en ce moment », assure le double champion du monde dans des propos rapportés par Motorsport , avant de poursuivre.

«Je suis très confiant»