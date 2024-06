F1 - Alpine : Le successeur d'Ocon trouvé grâce à un proche d'Alonso ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la silly season bat son plein, les écuries enchaînent les signatures. C'est ainsi qu'Alpine a annoncé la prolongation de Pierre Gasly quelques jours après l'officialisation du départ d'Esteban Ocon dont le remplaçant pourrait d'ailleurs être Carlos Sainz, visiblement convaincu par le discours de Flavio Briatore, nouveau conseiller exécutif de l'écurie française.

En début d'année, Lewis Hamilton mettait le feu en annonçant qu'il rejoindrait Ferrari en 2025. De quoi lancer la silly season très tôt, et comme chaque année, c'est bien lors de la période estivale que cela s'active. Ainsi, plusieurs signatures s'enchaînent ces derniers jours dans le paddock et la grille de 2025 commence à sérieusement prendre forme. Red Bull, Ferrari, McLaren et Aston Martin ont ainsi officialisé leur line-up pour la saison prochaine. Et Alpine ne devrait plus tarder.

Full Gas into the future 💯​We’re delighted to announce Pierre will be staying with us as he puts pen to paper on a new multi-year deal 💙 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 27, 2024

Flavio Briatore a convaincu Carlos Sainz ?

En effet, alors que le départ d'Esteban Ocon a été officialisé, Alpine aurait tranché pour son successeur. Selon les informations de L'EQUIPE , il pourrait s'agir de Carlos Sainz, pourtant annoncé du côté de Sauber (qui deviendra Audi en 2026) ou Williams. Mais le média explique que Flavio Briatore, nouveau conseiller exécutif de l'écurie française, aurait été crucial pour convaincre l'actuel pilote Ferrari. D'autre part, la perspective de voir Alpine avec un moteur Mercedes, ainsi que la possibilité d'être libéré pour 2026, année d'une révolution sur le plan technique, auraient également convaincu Carlos Sainz.

Un duo Sainz-Gasly en 2025 ?