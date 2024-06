F1 : Alpine tente un coup XXL pour oublier Ocon !

Arnaud De Kanel

Ça va un peu mieux pour Alpine en piste ! Dimanche, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont entrés dans les points à Barcelone comme à Montréal il y a deux semaines. Ocon arrive à faire abstraction de sa situation contractuelle, lui qui quittera l'écurie française à l'issue de la saison. Et en coulisses, Alpine vise du lourd pour le remplacer.

Alpine peut respirer. Après un début de saison catastrophique, l'écurie française sort la tête de l'eau et est de nouveau rentrée dans les points ce week-end à Barcelone grâce aux 9ème et 10ème places de Pierre Gasly et Esteban Ocon. Le second cité quittera d'ailleurs Alpine à la fin de la saison et la question de son remplaçant commence à se poser sérieusement.

F1 - Mercedes : Hamilton annonce du lourd avant son départ https://t.co/sXA6AEehGP pic.twitter.com/WkqpDIxEdE — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Sainz pour remplacer Ocon ?

L'écurie tricolore passe la seconde. Pour remplacer Esteban Ocon, Alpine souhaiterait recruter Carlos Sainz. Victime de l'arrivée de Lewis Hamilton, l'Espagnol quittera Ferrari à l'issue de la saison. Luca de Meo pousserait en interne pour recruter Sainz d'après les informations de Racing 365 . Une offre aurait même été formulée afin de tenter de le convaincre de signer. Il est également précisé qu'Alpine n'aurait pas perdu espoir.

Réponse à venir pour Sainz