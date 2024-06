F1 - Ferrari : «Inutile», Leclerc pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Contrairement à Red Bull et Max Verstappen, Ferrari a connu un Grand Prix d'Espagne plus compliqué. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont terminé 5e et 6e, derrière Lando Norris, Lewis Hamilton et George Russell. Le Monégasque n'a pas manqué de pousser un coup de gueule, pointant notamment la prestation de son coéquipier du doigt.

«Je n'ai pas compris l'intérêt de faire ça»

« Nous avions une stratégie claire en début de course qui consistait pour les deux à préserver les pneus pour pouvoir attaquer plus tard. Carlos n'a pas préservé ses pneus dans le virage 14 et a bien sûr eu l'opportunité de me dépasser dans le virage 1, ce qui est un peu dommage parce que nous avons perdu du temps entre nous. J'ai endommagé mon aileron avant à cause de Carlos qui a pris le virage et n'a pas vu que j'étais à l'intérieur, ce qui a rendu notre course plus difficile » a confié Charles Leclerc dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Il voulait faire quelque chose d'un peu spectaculaire»