F1 - Grand Prix d’Espagne : Le bourreau de Verstappen annonce du lourd

Alors que Max Verstappen semblait se diriger vers une nouvelle pole position, Lando Norris est venu contrecarrer ses plans au dernier moment en le devançant de 20 millièmes de seconde samedi. Sur la piste du Grand Prix d'Espagne, c'est bien le Britannique qui partira en première position et grâce à sa forme du moment, il pourrait bien réussir à confirmer cette place devant le Néerlandais.

Troisième au championnat du monde des pilotes juste derrière Charles Leclerc, Lando Norris pourrait bien devenir l'adversaire principal de Max Verstappen s'il poursuit sur cette dynamique. En décrochant la pole au tout dernier moment lors des qualifications, le Britannique a envoyé un message fort pour la course du jour.

« Aujourd'hui, c'était le tour parfait »

Présent chez McLaren depuis ses débuts en Formule 1, Lando Norris va tenter de décrocher une deuxième victoire dans sa carrière après Miami cette année. Il a réalisé une grosse performance pour devancer Max Verstappen samedi. « C'est seulement ma deuxième pole, mais je m'y fais. Pour y parvenir, il fallait être proche de la perfection et nous y sommes parvenus en fin de séance, dans le dernier tour, au moment où cela comptait vraiment. La McLaren est très rapide depuis Miami et nous sommes plus forts que jamais. Aujourd'hui, c'était le tour parfait après avoir peaufiné les réglages juste avant la tentative finale. Cela nous met en position de force pour la course. Maintenant, il faut transformer l'essai même si les écarts sont très faibles et qu'il faudra encore réussir un sans-faute demain pour prétendre gagner ce Grand Prix » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l' Auto-Journal .

Norris peut dépasser Leclerc

L'un des grands enjeux pour Lando Norris pour ce Grand Prix d'Espagne est aussi de dépasser Charles Leclerc au classement. Après l'abandon du Monégasque au Canada, le pilote McLaren est revenu à seulement 7 points et il pourrait bien devenir le dauphin de Max Verstappen à la fin de la course de dimanche.