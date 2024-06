F1 - Grand Prix d’Espagne : Battu, Verstappen sort du silence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader du championnat du monde des pilotes pour le moment, Max Verstappen ne partira pas en pole position dimanche lors du Grand Prix d'Espagne. En effet, le triple champion du monde néerlandais a été battu de très peu par Lando Norris à la suite des qualifications. En Catalogne, le pilote britannique a signé la pole pour 20 millièmes de seconde mais Verstappen semble prêt à dominer de nouveau les débats lors de la course.

Un peu moins sur un piédestal ces derniers temps, Max Verstappen compte sur ce week-end en Espagne pour continuer à gagner sur un circuit qui lui correspond totalement. Toutefois le Néerlandais devra batailler puisqu'il a terminé deuxième après la troisième phase de qualifications.

Verstappen déçu mais confiant

Comme lors des essais libres, Max Verstappen n'a pas forcément été le plus dominateur sur le circuit. « Après un début de week-end difficile, les choses ont enfin commencé à se mettre en place lors des qualifications. Tout le week-end, nous avons été à la recherche d’un meilleur équilibre. J’étais assez content de l’équilibre général de la voiture en qualifications. Checo m’a aussi donné l’aspiration en Q3, ce qui était sympa, même si malheureusement cela n’a pas suffi à me propulser en pole. C’est comme ça, il faut parfois savoir l’accepter. Mais dans l’ensemble, nous pouvons être satisfaits de cette performance, et tout est encore possible demain en partant de la première ligne » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l' Auto-Journal .

F1 : Catastrophe pour Hamilton, Verstappen entre dans l’histoire https://t.co/di4tX1DK5L pic.twitter.com/g6w7qQjw3s — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Je pense que c’est une bonne chose pour la Formule 1 »