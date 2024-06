F1 : Leclerc annonce du lourd pour Verstappen

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à s'imposer dans son Grand Prix à Monaco, Charles Leclerc a complètement relancé l'intérêt de la saison 2024 de Formule 1. A distance respectable de Max Verstappen au classement, le pilote Ferrari prouve qu'il y a un coup à jouer dans les prochaines semaines. Mais la Red Bull du Néerlandais pourrait bien refaire surface au sommet de la hiérarchie ce week-end pour le Grand Prix d'Espagne. Une façon pour Leclerc de mettre la pression sur son adversaire ou simplement une constatation logique ?

Deuxième au classement du championnat du monde de Formule 1 à un peu plus de 50 points de Max Verstappen, Charles Leclerc pourrait bien causer du tort au champion du monde néerlandais cette saison. Le Monégasque est plutôt bien avec Ferrari ces derniers temps et a profité d'une légère baisse côté Red Bull. Mais attention, il s'attend à retrouver la domination de l'écurie adverse pour ce week-end en Espagne.

Verstappen de retour au sommet ?

Déjà vainqueur au Canada dans une course difficile, Max Verstappen pourrait retrouver la victoire à Barcelone si l'on en croit les propos de Charles Leclerc. « Personnellement, et je ne parle pas au nom de l’équipe, je pense que nous verrons une Red Bull plus forte et une Red Bull que nous avons vue au début de la saison, ici à Barcelone. C’est simplement parce que le tracé de la piste est normal que Red Bull est très rapide ici. Je crois aussi que les quatre dernières courses, de Miami à la dernière course au Canada, ont été marquées par les passages sur les vibreurs, et ce n’est probablement pas le point fort de la Red Bull. Je pense que nous les verrons revenir à un très bon niveau ce week-end » a-t-il déclaré ce jeudi selon des propos rapportés par Nextgen-Auto .

Leclerc prêt au combat