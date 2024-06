F1 - Grand Prix d’Espagne : Verstappen et Red Bull annoncent une bonne nouvelle

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un peu moins dominateur ces derniers temps, Max Verstappen a tout de même réussi à remporter le dernier Grand Prix au Canada dans des conditions difficiles. Le Néerlandais voudra retrouver cette position en Espagne où il a connu une première journée d'essais libres un peu en-deçà de ses attentes. Son coéquipier Sergio Perez a eu beaucoup de mal lors des deux dernières courses et il voudra également inverser la tendance. L'écurie Red Bull peut partir confiante, d'après les constatations c'est un circuit qui convient très bien à leurs monoplaces.

Classé 5ème des essais libres ce vendredi, Max Verstappen peut compter sur un début de saison excellent pour dominer le championnat de Formule 1. Malgré tout le Néerlandais a trouvé à qui parler ces derniers temps et il veut montrer qu'il est toujours au-dessus du lot. Avant la course, le triple champion du monde semble très confiant à l'approche d'un week-end mouvementé.

Verstappen intouchable ?

La journée de samedi devrait permettre d'en apprendre plus mais Max Verstappen sait qu'il a de grandes chances de réaliser une belle performance lors du Grand Prix d'Espagne ce week-end. « Nous avons essayé plusieurs configurations différentes en EL1 et EL2. Nous avons juste essayé d’affiner un peu les choses. Au moins, je pense que la journée en elle-même a été un peu plus normale, sans aucun problème. C’est ce que nous espérions. Maintenant, il s’agit d’essayer de mettre un peu d’ordre dans la voiture, ce qui est normal. Il y a encore un peu de travail à faire, mais nous sommes positifs à l’approche du week-end » s'est contenté de glisser le principal intéressé dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

F1 - Mercedes : Hamilton annonce du lourd avant son départ https://t.co/sXA6AEehGP pic.twitter.com/WkqpDIxEdE — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Red Bull sous la menace