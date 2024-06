F1 – Red Bull : Verstappen veut dépasser Prost !

Jean de Teyssière

Deux semaines après la victoire de Max Verstappen au Canada, la Formule 1 est de retour sur le sol européen. Barcelone va accueillir le dixième Grand Prix de la saison et Max Verstappen en garde de bons souvenirs, lui qui avait remporté son premier Grand Prix de sa carrière en 2016. D'ailleurs, en cas de victoire, il aura été couronné à quatre reprises en Espagne, dépassant au passage Alain Prost.

Quelques jours avant le Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen se montrait confiant, comme il l'expliquait dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « J’apprécie toujours le GP d’Espagne, je me sens comme à la maison et tout le monde me fait sentir le bienvenu. C’est un circuit que je connais très bien et la RB20 devrait être rapide sur ce type de piste. C’est à nous de faire les choses correctement et de ramener à la maison le résultat dont nous savons que nous sommes capables. »

En cas de victoire, Verstappen va détrôner Alain Prost !

Max Verstappen sait remporter des Grands Prix. Le triple champion du monde va courir sur un circuit qu'il connaît bien puisqu'il y a remporté sa première course en 2016, lorsqu'il n'avait que 18 ans. Il l'a ensuite remporté en 2022 et 2023, portant son total de victoire à Barcelone à 3. Comme un certain Alain Prost. Si les dires de Max Verstappen se vérifient, il aura alors remporté plus de Grand Prix d'Espagne que la légende française du sport automobile...

Le Grand 8, facile pour Verstappen ?

S'il remporte son quatrième Grand Prix d'Espagne ce dimanche, Max Verstappen égalisera son précédent record, avec quatre succès sur les circuits d'Autriche et d'Abu Dhabi. En revanche, pour être le plus grand vainqueur d'un même Grand Prix, il faudra détrôner Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Les deux septuples champions du monde de Formule 1 ont remporté à 8 reprises le Grand Prix de France pour l'Allemand et les Grands Prix de Hongrie et de Grande-Bretagne pour le Britannique. Le chemin est encore long pour Verstappen.