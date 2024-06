F1 : Incendie, victoire… Cette folle journée en Espagne !

Arnaud De Kanel

Théâtre d'une des performances les plus inattendues et mémorables de la saison, le Grand Prix d'Espagne 2012 restera à jamais gravé dans l'histoire de la Formule 1. Ce 13 mai 2012, Pastor Maldonado s'était imposé, signant la première victoire pour Williams depuis 2004 mais la journée s'était très mal terminée.

L'écurie Williams est l'une des plus emblématiques de l'histoire de la Formule 1. La formation britannique a connu de folles heures de gloire dans le passé mais elle traine désormais en queue de peloton et n'a plus remporté un Grand Prix depuis 2012 et cette fameuse victoire surprise de Pastor Maldonado. Récit de cette journée complètement folle.

Maldonado et Williams triomphent à Barcelone

L'histoire commence dès les qualifications, où Maldonado a créé la surprise en s'emparant de la pole position après la disqualification de Lewis Hamilton pour insuffisance de carburant. Cette pole inattendue a insufflé une énergie nouvelle au sein de l'écurie Williams, qui n'avait plus goûté à la victoire depuis huit longues années. Le jour de la course, l'atmosphère était électrique, avec une foule immense venue assister à ce que beaucoup espéraient être un moment historique. Maldonado, sous la pression des attentes, a pris un départ solide, mais le duel avec Fernando Alonso, le héros local, s'annonçait intense. Alonso, galvanisé par le soutien de ses fans, a tout tenté pour ravir la première place, mais Maldonado a tenu bon. La course a été marquée par des stratégies de pneus complexes et des moments de haute tension, chaque arrêt aux stands étant crucial. L'équipe Williams a exécuté à la perfection chaque manœuvre, maintenant Maldonado en tête malgré les assauts incessants de ses rivaux. Pastor Maldonado a finalement franchi la ligne d'arrivée en premier, déclenchant des scènes de joie indescriptibles dans le garage Williams et sur la grille. C'était une victoire historique non seulement pour le pilote vénézuélien, décrochant son premier et unique succès en Formule 1, mais aussi pour l’écurie Williams, renouant avec la gloire après des années de lutte.

Note that the last time an #F1 garage caught fire was also in Spain, but in Barcelona in 2012.It was the day when Lord Pastor Maldonado secured the last Williams win to date… …and then saved a child from the garage on his back. https://t.co/PlSa9MbdYy pic.twitter.com/PEOVR0qBs1 — Maxx | F1newsletter.com (@F1_Newsletter) October 24, 2023

Un incendie ravage les stands de l'écurie

Cependant, la journée ne s’est pas terminée sans drame. Alors que les célébrations battaient leur plein, un incendie s'est déclaré dans le garage Williams, causé par une fuite de carburant. L'incident a rapidement attiré l'attention des équipes de secours et des membres d'autres écuries, qui se sont précipités pour éteindre les flammes et évacuer le personnel. Heureusement, malgré la gravité de l'incident, il n'y a eu que des blessures mineures et aucun blessé grave, mais la scène a jeté une ombre sur ce qui avait été une journée de triomphe.